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Не всё, что брокер предлагает, подходит вам: как понять, нужен ли ИИС

2:29
Экономика

Индивидуальный инвестиционный счёт — это специальный брокерский счёт, который даёт возможность вкладываться в ценные бумаги и при этом экономить на налогах. О том, кому подходит ИИС и как им правильно пользоваться, рассказала Александра Львова, эксперт Главного управления Банка России по ЦФО.

Мужчина считает
Фото: freepik.com by wirestock
Мужчина считает

Что можно купить через ИИС

Через ИИС можно инвестировать в:

  • акции и облигации российских компаний,

  • паи инвестиционных фондов,

  • валюту,

  • драгоценные металлы,

  • и другие инструменты фондового рынка.

Это работает как обычный брокерский счёт, но с налоговыми преимуществами, которые могут сделать ваши инвестиции значительно выгоднее.

Два варианта налоговых вычетов

1. Вычет на взносы (тип А)

Подходит тем, кто работает официально и платит НДФЛ.
Вы можете вернуть до 52 000 рублей в год - это 13% от суммы взноса, но не более 400 000 рублей. Вернуть получится не больше, чем вы заплатили налогов за год.

2. Вычет на доход (тип Б)

Подходит даже тем, у кого нет официального дохода.
Весь доход, полученный с ИИС, не облагается налогом.
Но воспользоваться этим вычетом можно только при закрытии счёта (и если он просуществовал не менее трёх лет).

Важно: не спешите с открытием ИИС

ИИС — не для экстренных расходов. Прежде чем его открыть, убедитесь, что у вас есть финансовая подушка- хотя бы на 3-6 месяцев жизни. Только потом можно думать о долгосрочных инвестициях.

Если у вас появились свободные деньги, которые вы готовы вложить на срок от трёх лет, — ИИС может стать отличным стартом на рынке инвестиций.

Какие риски?

ИИС — это не банковский депозит. Он не застрахован государством, а доход не гарантирован. Активы могут упасть в цене, и вы можете даже потерять часть вложений. Чем выше потенциальная доходность — тем выше и риск. Но если подходить к выбору активов разумно, доход может быть выше, чем по вкладам.

ИИС — полезный финансовый инструмент для тех, кто:

  • уже обеспечил себе базовую финансовую безопасность,

  • готов инвестировать на срок от трёх лет,

  • хочет получать налоговые льготы.

Но успех зависит от грамотных решений. Не инвестируйте последние деньги и не ожидайте быстрой прибыли.

Уточнения

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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