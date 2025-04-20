Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый квартал 2025 года обострил тревожные тенденции: новые витки торговых войн, геополитическая нестабильность и высокая волатильность рынков сформировали условия идеального шторма в глобальной экономике. Как действовать инвестору, когда предсказуемость ушла с радаров, а неопределённость стала нормой?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

На эту тему прошла дискуссия "Личные финансы в эпоху неопределённости: как сохранить и приумножить капитал" в рамках весенней сессии Просветительских дней РЭШ, посвящённых памяти экономиста Гура Офера. Участие приняли:

Дмитрий Александров , управляющий директор "Ренессанс Капитал",

Максим Буев , профессор, проректор и академический директор программ РЭШ по управлению благосостоянием,

Пётр Дорошкин, эксперт по финансовой эффективности и выпускник РЭШ.

С чего начать: инвестиции — не с брокера, а с цели

Пётр Дорошкин отметил: начинать нужно не с открытия счёта, а с постановки целей.

"Выход на рынок — это задача №147. До неё - образование, анализ, планирование", — поясняет он.

Один из безопасных первых шагов — демосчёт, который позволяет тренироваться в инвестициях без риска.

Максим Буев напомнил об опыте государственных фондов Норвегии и Восточного Тимора: они начали с консервативной стратегии и лишь со временем расширили мандат. Иными словами — начинать можно в любой момент, но важно начинать осторожно.

Идеального портфеля не существует

И всё же есть подходы, которые помогают снизить риски. Буев рассказал о двух типах инвесторов:

Тот, кто живёт на зарплату (аналог облигаций) — может включать больше акций .

Предприниматель с нестабильным доходом — должен держать портфель более консервативным, опираясь на облигации.

Есть и универсальные подходы. Например, стратегия "Вечного портфеля": равные доли акций, краткосрочных и долгосрочных облигаций, золота.

Однако Дмитрий Александров не верит в универсальные рецепты.

"В России невозможно создать "пенсионный" портфель. Мы слишком часто имеем новые вводные. Здесь важно гибко реагировать и следить за ситуацией", — добавил он.

Волатильность — не приговор, а возможность

Буев напомнил о стратегиях, работающих в условиях высокой волатильности, особенно при использовании деривативов, но подчеркнул, что они доступны в первую очередь крупному капиталу. Александров уверен, что заработать можно и сейчас. Ключевая ставка в РФ — 21%, что открывает возможности как для рублевой доходности, так и для игры на крепости рубля.

"Важно не гнаться за экстрадоходностью. Подумайте, нужен ли вам риск здесь и сейчас", — добавляет Дорошкин.

Фондовый рынок и IPO: не время для импульсивных решений

Все спикеры согласны: сейчас не лучшее время для наращивания доли акций — рынок перегрет, волатилен и требует точечных решений. Александров подчёркивает, что индекс Мосбиржи держится на 5-6 акциях, остальной рынок малоликвиден и слаб. Он призывает держать ликвидность. Она даст возможность войти в рынок, когда "льется кровь".

Что касается IPO — осторожность критически важна. Буев называет текущую волну размещений "больше попыткой бизнеса сбросить риски".

"Не верьте хайпу. Считайте. Большинство последних IPO — неудачны", — добавляет Александров.

Во что вкладываться прямо сейчас

1. Краткосрочная стратегия: высокая ставка

Фонды денежного рынка дают до 23% годовых. Без риска, но доходность исчезнет с понижением ставки.

2. Длинные облигации

ОФЗ и корпоративные бумаги сроком 3-5 лет выглядят привлекательно — доходность до 16%. При снижении ставки возможен рост цен на облигации.

3. Валюта и квазивалютные инструменты

Сильный рубль - временное явление. Потенциал ослабления большой.

Квазивалютные облигации дают до 10% дохода в валюте и позволяют зарабатывать на будущей девальвации.

4. Сбалансированный портфель

"Ставки высокие — держите депозиты. Добавьте золото, валюту и качественные облигации. Без лишнего риска", — советует Буев.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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