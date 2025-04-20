Инвестировать в эпоху шторма: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году

Первый квартал 2025 года обострил тревожные тенденции: новые витки торговых войн, геополитическая нестабильность и высокая волатильность рынков сформировали условия идеального шторма в глобальной экономике. Как действовать инвестору, когда предсказуемость ушла с радаров, а неопределённость стала нормой?
На эту тему прошла дискуссия "Личные финансы в эпоху неопределённости: как сохранить и приумножить капитал" в рамках весенней сессии Просветительских дней РЭШ, посвящённых памяти экономиста Гура Офера. Участие приняли:
Дмитрий Александров, управляющий директор "Ренессанс Капитал",
Максим Буев, профессор, проректор и академический директор программ РЭШ по управлению благосостоянием,
Пётр Дорошкин, эксперт по финансовой эффективности и выпускник РЭШ.
Пётр Дорошкин отметил: начинать нужно не с открытия счёта, а с постановки целей.
"Выход на рынок — это задача №147. До неё - образование, анализ, планирование", — поясняет он.
Один из безопасных первых шагов — демосчёт, который позволяет тренироваться в инвестициях без риска.
Максим Буев напомнил об опыте государственных фондов Норвегии и Восточного Тимора: они начали с консервативной стратегии и лишь со временем расширили мандат. Иными словами — начинать можно в любой момент, но важно начинать осторожно.
И всё же есть подходы, которые помогают снизить риски. Буев рассказал о двух типах инвесторов:
Тот, кто живёт на зарплату (аналог облигаций) — может включать больше акций.
Предприниматель с нестабильным доходом — должен держать портфель более консервативным, опираясь на облигации.
Есть и универсальные подходы. Например, стратегия "Вечного портфеля": равные доли акций, краткосрочных и долгосрочных облигаций, золота.
Однако Дмитрий Александров не верит в универсальные рецепты.
"В России невозможно создать "пенсионный" портфель. Мы слишком часто имеем новые вводные. Здесь важно гибко реагировать и следить за ситуацией", — добавил он.
Буев напомнил о стратегиях, работающих в условиях высокой волатильности, особенно при использовании деривативов, но подчеркнул, что они доступны в первую очередь крупному капиталу. Александров уверен, что заработать можно и сейчас. Ключевая ставка в РФ — 21%, что открывает возможности как для рублевой доходности, так и для игры на крепости рубля.
"Важно не гнаться за экстрадоходностью. Подумайте, нужен ли вам риск здесь и сейчас", — добавляет Дорошкин.
Все спикеры согласны: сейчас не лучшее время для наращивания доли акций — рынок перегрет, волатилен и требует точечных решений. Александров подчёркивает, что индекс Мосбиржи держится на 5-6 акциях, остальной рынок малоликвиден и слаб. Он призывает держать ликвидность. Она даст возможность войти в рынок, когда "льется кровь".
Что касается IPO — осторожность критически важна. Буев называет текущую волну размещений "больше попыткой бизнеса сбросить риски".
"Не верьте хайпу. Считайте. Большинство последних IPO — неудачны", — добавляет Александров.
Фонды денежного рынка дают до 23% годовых. Без риска, но доходность исчезнет с понижением ставки.
ОФЗ и корпоративные бумаги сроком 3-5 лет выглядят привлекательно — доходность до 16%. При снижении ставки возможен рост цен на облигации.
Сильный рубль - временное явление. Потенциал ослабления большой.
Квазивалютные облигации дают до 10% дохода в валюте и позволяют зарабатывать на будущей девальвации.
"Ставки высокие — держите депозиты. Добавьте золото, валюту и качественные облигации. Без лишнего риска", — советует Буев.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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