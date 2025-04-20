Обратный билет для Boeing: как торговые пошлины изменили маршрут самолёта

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В воскресенье самолет Boeing 737 MAX, который предназначался для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился в США, вернулся в производственный центр Boeing в Сиэтле.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

Это случилось из-за двусторонних тарифов, введенных Дональдом Трампом в рамках его торговой политики. Самолет был окрашен в цвета Xiamen Airlines и делал остановки для дозаправки на Гуаме и Гавайях во время обратного пути, который длился около 8000 км.

Но из-за повышения тарифов — до 145% на китайский импорт — и ответных пошлин Китая в 125%, ситуация стала сложной. Пока неясно, кто именно принял решение вернуть самолет в США.

Рыночная цена нового 737 MAX примерно 55 миллионов долларов, пишет The Japan Times.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.



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