Обратный билет для Boeing: как торговые пошлины изменили маршрут самолёта

В воскресенье самолет Boeing 737 MAX, который предназначался для китайской авиакомпании Xiamen Airlines, приземлился в США, вернулся в производственный центр Boeing в Сиэтле.
Это случилось из-за двусторонних тарифов, введенных Дональдом Трампом в рамках его торговой политики. Самолет был окрашен в цвета Xiamen Airlines и делал остановки для дозаправки на Гуаме и Гавайях во время обратного пути, который длился около 8000 км.
Но из-за повышения тарифов — до 145% на китайский импорт — и ответных пошлин Китая в 125%, ситуация стала сложной. Пока неясно, кто именно принял решение вернуть самолет в США.
Рыночная цена нового 737 MAX примерно 55 миллионов долларов, пишет The Japan Times.
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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