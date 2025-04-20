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Георгий Победоносец лидирует: рекордные продажи монет в марте

1:04
Экономика

Золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной среди клиентов Банка России.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

В марте люди купили примерно 10 тысяч таких монет, и это равно объему покупок за январь и февраль вместе взятые. 

Банк России планирует выпустить еще одну интересную монету — серебряную, посвященную маршалу Советского Союза Леониду Говорову. Она будет номиналом два рубля, и появится в обращении уже с 21 апреля.

Интерес к инвестиционным золотым монетам растет, и "Георгий Победоносец" остается лидером спроса, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что монеты в 1 и 2 цента могут исчезнуть. Некоторые страны, такие как Бельгия, Нидерланды и Финляндия, уже отказались от этих мелких монет. Испания, Франция, Германия, Португалия и Австрия рассматривают возможность следовать этому примеру. Европейский центральный банк рассматривают возможность изъятия этих монет.


Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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