Георгий Победоносец лидирует: рекордные продажи монет в марте

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золотая монета "Георгий Победоносец" стала самой популярной среди клиентов Банка России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

В марте люди купили примерно 10 тысяч таких монет, и это равно объему покупок за январь и февраль вместе взятые.

Банк России планирует выпустить еще одну интересную монету — серебряную, посвященную маршалу Советского Союза Леониду Говорову. Она будет номиналом два рубля, и появится в обращении уже с 21 апреля.

Интерес к инвестиционным золотым монетам растет, и "Георгий Победоносец" остается лидером спроса, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что монеты в 1 и 2 цента могут исчезнуть. Некоторые страны, такие как Бельгия, Нидерланды и Финляндия, уже отказались от этих мелких монет. Испания, Франция, Германия, Португалия и Австрия рассматривают возможность следовать этому примеру. Европейский центральный банк рассматривают возможность изъятия этих монет.





Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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