Курица и крупы вместо деликатесов: как инфляция меняет наши покупки

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Любовь Шадрина, заведующая кафедрой маркетинга и связей с общественностью Новосибирского университета, объяснила, что с 2024 по 2025 год в потребительском поведении происходят заметные перемены.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриные крылья

Это связано с инфляцией, ростом цен на продукты и изменениями в расходах семей. Одним из главных трендов стало то, что люди начали покупать более дешевые продукты, например, курицу и крупы, потому что чувствуют, что деньги на вес золота.

Также заметно, что размер покупок по непродовольственным товарам, типа напитков и бакалеи, снизился: около 42% россиян сообщили, что тратят на эти вещи меньше. Люди стали экономить и покупают только самое необходимое — кофе, чай и прочие вещи по низкой цене, пишет РБК.

Эксперт говорит, что бизнесу нужно учитывать эти изменения, предлагать более доступные товары и адаптировать маркетинг под новые реалии, чтобы оставаться актуальными и привлекать покупателей.

Уточнения

Бакале́я — сухие продовольственные товары первой необходимости, полуфабрикаты и консервы, а также некоторые базовые хозяйственные товары (мыло, стиральный порошок, спички).



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