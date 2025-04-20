Дочерняя компания немецкого производителя стройматериалов Knauf в России: прибыль растёт вопреки санкциям

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пермское предприятие ООО "Кнауф Гипс Кунгур", дочерняя компания немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году показало хорошие результаты.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Прибыль завода выросла на десятки миллионов рублей. По отчету за 2024 год, выручка компании составила 3,77 миллиарда рублей, а чистая прибыль — почти 240 миллионов рублей. В 2023 году эти показатели были чуть меньше: выручка — 2,9 миллиарда, а прибыль — 159 миллионов, пишет URA.RU.

Этот завод в Кунгуре входит в состав немецкого Knauf, который продолжает работать в России и не ушел с рынка, в отличие от многих западных компаний.

В апреле 2024 года Knauf объявили, что передают российский бизнес местному топ-менеджменту. Потом подтвердили, что сделка с возможностью выкупа обратно в течение двух лет всё-таки состоится.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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