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Мартовский рекорд: Россия увеличила экспорт гречки в Китай, но зерновые в минусе — почему

Экономика

Россия в марте увеличила поставки гречки в Китай до рекордных $13,3 миллиона — это максимум за все время, что видно из данных китайской таможни.

Гречка
Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гречка

В месяц российские компании отправили гречки в Китай в 2,9 раза больше, чем в феврале, а за год — в 2,8 раза. Перед этим максимум был в декабре 2023 — $10,3 миллиона.

Но всё не так радужно для остальных зерновых. Поставки ячменя снизились на 38%, овса — на 17,5%, а экспорт пшеницы уменьшился в 10 раз, до $438 тысяч. Кукуруза вообще в минусе — в 19 раз, до $33 тысяч. В целом, за март Россия продала Китаю зерна на $28,6 миллиона, тогда как в прошлом году было почти $32 миллиона. Но Россия всё равно поднялась на 4 место по поставкам зерна в Китай, несмотря на снижение спроса.

Покупатели в Китае стали меньше брать зерна — в марте импорт упал с $1,8 миллиарда до $464 миллионов. Особенно сильно пострадала кукуруза: с $527 миллионов до $23 миллионов, и пшеница — с $559 миллионов до $53 миллионов. Всё это может привести к тому, что Китай скоро потеряет статус крупнейшего импортера зерна, а по итогам этого года импорт может сократиться почти в два раза — до примерно 30 миллионов тонн, чуть больше, чем у ЕС, пишет РИА Новости.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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