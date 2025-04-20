Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Настоящий сельдяной бум начался 18 апреля в Корсаковском районе, из-за чего цены на рыбу резко выросли.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

Если ранее свежую сельдь можно было получить бесплатно прямо на берегу или купить за 80 рублей за килограмм, то 19 апреля предприимчивые сахалинцы уже продавали её по 200 рублей за килограмм, сообщает Telegram-канал "Рыбаки Сахалина".

К берегам села Пригородного подошли косяки сельди, и десятки людей с сачками отправились на побережье, создав настоящее скопление на месте.

Дороги к месту рыбалки сильно загружены — из-за ремонта и наплыва рыболовов возникли огромные пробки, затрудняя добраться до побережья, передает sakh.online.

Ранее сообщалось, что рыбалка велась даже ночью: рыбаки с налобными фонариками, сачками, сетями, ведрами и вкладышами продолжали собирать сельдь под светом огней завода СПГ и звезд.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.





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