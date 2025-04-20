Компактный внедорожник Kia EV3 стал мировым лидером — раскрываем детали

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Электромобиль Kia EV3 признан "Мировым автомобилем года" на World Car Awards 2025 — вторым подряд автомобилем Kia, получившим эту престижную награду.

Фото: kia.com is licensed under Free More info авто Kia EV3

Компания Kia сообщила, что её компактный электровнедорожник EV3 получил награду на церемонии, прошедшей на прошлой неделе в рамках Нью-Йоркского международного автосалона.

Премия World Car Awards считается одной из трёх главных в мире, наряду с "Автомобилем года в Северной Америке" и "Автомобилем года в Европе". За победителей голосуют 96 журналистов из 30 стран, включая Южную Корею, США, Европу, Китай, Японию и Индию.

В общем зачете Kia EV3 набрал 780 баллов, обойдя Hyundai Casper Electric с 764 баллами и BMW X3 с 754. В финал также вышли Audi A5, Ford Mustang, Mini Cooper Electric, Suzuki Swift, Toyota Camry, Land Cruiser и Volkswagen Tiguan.

Это уже второй раз, когда Kia получает награду World Car Awards: в прошлом году награду получил электромобиль EV9, а в 2020 — внедорожник Telluride, который стал первым корейским автомобилем — победителем этой премии, передает The Korea Times.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.





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