Компактный внедорожник Kia EV3 стал мировым лидером — раскрываем детали

Электромобиль Kia EV3 признан "Мировым автомобилем года" на World Car Awards 2025 — вторым подряд автомобилем Kia, получившим эту престижную награду.
Компания Kia сообщила, что её компактный электровнедорожник EV3 получил награду на церемонии, прошедшей на прошлой неделе в рамках Нью-Йоркского международного автосалона.
Премия World Car Awards считается одной из трёх главных в мире, наряду с "Автомобилем года в Северной Америке" и "Автомобилем года в Европе". За победителей голосуют 96 журналистов из 30 стран, включая Южную Корею, США, Европу, Китай, Японию и Индию.
В общем зачете Kia EV3 набрал 780 баллов, обойдя Hyundai Casper Electric с 764 баллами и BMW X3 с 754. В финал также вышли Audi A5, Ford Mustang, Mini Cooper Electric, Suzuki Swift, Toyota Camry, Land Cruiser и Volkswagen Tiguan.
Это уже второй раз, когда Kia получает награду World Car Awards: в прошлом году награду получил электромобиль EV9, а в 2020 — внедорожник Telluride, который стал первым корейским автомобилем — победителем этой премии, передает The Korea Times.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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