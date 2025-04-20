Томатный кризис: как новые пошлины США ударят по карману потребителей

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля США введут пошлины на помидоры, импортируемые из Мексики, что может привести к значительному росту цен.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Проблема связана с соглашением 1996 года, которое установило минимальную цену и контроль качества на мексиканские помидоры. Однако из-за климата и более низких затрат в Мексике выращивать помидоры круглый год дешевле. В США считают, что текущее соглашение не защищает американских производителей от несправедливых цен на импортные помидоры, и ввод пошлин должен создать более честные условия конкуренции.

Сейчас около 70% томатов, импортируемых в США, поступают из Мексики, и эксперты предсказывают рост цен примерно на 10%, хотя возможен и больший скачок.

Мексика надеется договориться с американской администрацией о более выгодных условиях до вступления решения в силу. Мексиканский министр сельского хозяйства Хулио Бердегуэ опроверг утверждения, что местные производители продают помидоры ниже себестоимости, пишет РБК.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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