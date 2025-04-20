Южная Корея принимает пошлины США: что скрывается за этим решением

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил изданию Financial Times, что страна будет принимать американские пошлины, связанные с историческим долгом за помощь во время Корейской войны, и "не будет сопротивляться" им.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Он напомнил, что после конфликта США помогли Южной Корее технологиями, инвестициями и обеспечили безопасность, что способствовало созданию комфортной инвестиционной среды.

Хан Док Су подчеркнул, что промышленность, финансы, культура, экономический рост и богатство страны во многом зависят от помощи США. Он отметил, что Южная Корея начнет переговоры для поиска решений, выгодных для обеих сторон, и признает, что некоторые отрасли могут пострадать, но либерализация торговли с США повысит благосостояние народа,пишет РБК.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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