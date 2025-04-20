Путин щедро поддержал каждое село Южной Осетии — резервный фонд к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по одному миллиону рублей для каждого села и школы Южной Осетии в честь Дня Победы.
Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Эти средства предназначены для подготовки к празднованию 80-летия Победы, включая восстановление мемориалов, памятных стендов и музеев.
Кириенко отметил, что в годы Великой Отечественной войны жители Южной Осетии проявили героизм и мужество, а земля подарила стране много героев, которыми гордится Россия. Также подчеркнул, что в нынешней специальной военной операции молодое поколение Южной Осетии также защищает Родину вместе с россиянами, пишет "Интерфакс".
Это решение, по его словам, показывает особое отношение президента к Южной Осетии и её героям.
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