Путин щедро поддержал каждое село Южной Осетии — резервный фонд к 80-летию Победы

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по одному миллиону рублей для каждого села и школы Южной Осетии в честь Дня Победы.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Эти средства предназначены для подготовки к празднованию 80-летия Победы, включая восстановление мемориалов, памятных стендов и музеев.

Кириенко отметил, что в годы Великой Отечественной войны жители Южной Осетии проявили героизм и мужество, а земля подарила стране много героев, которыми гордится Россия. Также подчеркнул, что в нынешней специальной военной операции молодое поколение Южной Осетии также защищает Родину вместе с россиянами, пишет "Интерфакс".

Это решение, по его словам, показывает особое отношение президента к Южной Осетии и её героям.

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