27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Восток Инвестиции" продали 27,6% акций маркетплейса Ozon за 38,2 миллиарда рублей в прошлом году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Это сделка включала покупку акций, которые были вложены в уставной капитал дочерней компании "Кенигсберг Инвестментс", входящей в холдинг "Восток Инвестиций".

По словам источника, сделка была проведена с дисконтом к рыночной стоимости и носила нейтральный характер для "Востока". Инвестирование в Ozon происходило с 2000 года через разные фонды, с возможной прибылью или убытками, в зависимости от времени входа.

Известно, что продаваемые акции могли приобрести только российские компании, не попавшие в санкционные списки Запада. Кто именно выкупил акции, не разглашается.

В апреле 2024 года "Восток Инвестиции" выкупили почти 28% акций Ozon у международных фондов Baring Vostok, на что получили разрешение российских властей. Тогда же в управление перешли доли Baring Vostok в 12 компаниях, включая Ozon, "Ренессанс Страхование", "Вкусвилл" и другие, пишет РБК.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.