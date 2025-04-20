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27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали

1:18
Экономика

 "Восток Инвестиции" продали 27,6% акций маркетплейса Ozon за 38,2 миллиарда рублей в прошлом году.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Это сделка включала покупку акций, которые были вложены в уставной капитал дочерней компании "Кенигсберг Инвестментс", входящей в холдинг "Восток Инвестиций".

По словам источника, сделка была проведена с дисконтом к рыночной стоимости и носила нейтральный характер для "Востока". Инвестирование в Ozon происходило с 2000 года через разные фонды, с возможной прибылью или убытками, в зависимости от времени входа.

Известно, что продаваемые акции могли приобрести только российские компании, не попавшие в санкционные списки Запада. Кто именно выкупил акции, не разглашается.

В апреле 2024 года "Восток Инвестиции" выкупили почти 28% акций Ozon у международных фондов Baring Vostok, на что получили разрешение российских властей. Тогда же в управление перешли доли Baring Vostok в 12 компаниях, включая Ozon, "Ренессанс Страхование", "Вкусвилл" и другие, пишет РБК.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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