Россия удивила: производство безалкогольных напитков взлетело на 9% за два месяца

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что в январе — феврале 2025 года производство безалкогольных напитков в стране выросло на 9% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достигло 126,7 миллиона декалитров.

Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутылка воды

Также за этот же период производство питьевой и минеральной воды увеличилось на 10,8%, до 172,5 миллиона декалитров. В частности, было произведено 49,5 миллиона дал минеральной воды, 60,2 миллиона дал природной воды и 59,9 миллиона дал упаковочной питьевой воды.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева отметила, что такой рост связан с пополнением запасов на складах перед летним сезоном высокого спроса, а также с активной работой российских компаний по освоению новых экспортных рынков, включая страны ЕАЭС и подготовку выхода на рынки Юго-Восточной Азии и других регионов, пишет ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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