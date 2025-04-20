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Алюминий — основа будущего: как новый материал меняет строительство в России

1:15
Экономика

Евгений Васильев, директор по развитию рынков компании "Русал", 19 апреля на XVII инфраструктурном саммите "Сильная Россия" подчеркнул важность инновационных материалов, таких как алюминиевые конструкции, для развития строительной отрасли России.

Алюминий
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алюминий

Он отметил, что алюминий обладает множеством преимуществ: долговечностью, снижением затрат на логистику и сборку, экономичностью в эксплуатации и эстетической привлекательностью.

Васильев сообщил, что российские производители расширили ассортимент продукции и освоили новые виды сплавов, что позволило внутреннему потреблению алюминия почти удвоиться с 2014 года. Однако уровень потребления все еще ниже по сравнению с развитыми странами.

По его словам, стимулирующими факторами для роста использования алюминия являются внедрение современных технологий, адаптация нормативных актов и реализация национальных проектов. Он также отметил активное применение алюминиевых решений при реновации и строительстве социальной инфраструктуры, а перспективным направлением назвал быстро возводимые и модульные здания.

Уточнения

Простое вещество алюминий — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.
 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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