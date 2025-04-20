Утверждён индекс роста зарплат: что это значит для пенсионеров

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России утвердили индекс роста средней месячной заработной платы за 2024 год на уровне 1,183.

Фото: freepik.com by ededchechine Российские рубли

Этот показатель используется для расчёта дополнительных выплат к пенсиям для бывших летчиков и шахтеров.

А с 2026 года индексация страховых пенсий будет проходить в два этапа: первый в феврале, по инфляции, а второй — в апреле, в зависимости от доходов Фонда соцстраха. Михаил Мишустин, глава кабмина напомнил о словах президента Владимира Путина, подчеркивавшего необходимость обеспечения достойных условий для активного и здорового долголетия. Стратегия для пожилых уже есть — забота, чтоб старость была достойной и активной, пишет ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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