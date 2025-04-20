Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Языковой барьер и собеседование на границе: что нужно знать туристам в Мексику
Интересные книги и моменты тишины: Боярская рассказала, что делает её брак с Матвеевым идеальным
Машина сыта, но страдает: как привычка долить до краёв портит авто незаметно
Секрет идеальной фигуры не в калориях — а в этих простых правилах
Сколько минут тренироваться в неделю, чтобы защититься от развития рака: учёные назвали точную цифру
Алюминий — основа будущего: как новый материал меняет строительство в России
Как одна ошибка превращает загородную мечту в суд с соседями
Секрет идеальных котлет: этот простой ингредиент делает их мягкими и сочными
Невыносимые температуры: дан ответ, как выживали наши предки тысячи лет назад

Утверждён индекс роста зарплат: что это значит для пенсионеров

0:50
Экономика

В России утвердили индекс роста средней месячной заработной платы за 2024 год на уровне 1,183.

Российские рубли
Фото: freepik.com by ededchechine
Российские рубли

Этот показатель используется для расчёта дополнительных выплат к пенсиям для бывших летчиков и шахтеров.

А с 2026 года индексация страховых пенсий будет проходить в два этапа: первый в феврале, по инфляции, а второй — в апреле, в зависимости от доходов Фонда соцстраха. Михаил Мишустин, глава кабмина напомнил о словах президента Владимира Путина, подчеркивавшего необходимость обеспечения достойных условий для активного и здорового долголетия. Стратегия для пожилых уже есть — забота, чтоб старость была достойной и активной, пишет ТАСС. 

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости
Недвижимость
Самый нелепый позор ванных комнат: вот что точно заметят ваши гости Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Последние материалы
Секрет идеальной фигуры не в калориях — а в этих простых правилах
Сколько минут тренироваться в неделю, чтобы защититься от развития рака: учёные назвали точную цифру
Алюминий — основа будущего: как новый материал меняет строительство в России
Как одна ошибка превращает загородную мечту в суд с соседями
Секрет идеальных котлет: этот простой ингредиент делает их мягкими и сочными
Невыносимые температуры: дан ответ, как выживали наши предки тысячи лет назад
Огород без ошибок: какие растения нельзя подкармливать навозом
Не добавляй это в кофе — и он станет напитком долголетия
Утверждён индекс роста зарплат: что это значит для пенсионеров
Итальянская гордость на рейде: бесплатные экскурсии на легендарном судне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.