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Учитель получает в пять раз меньше: как курьеры стали топ-специалистами рынка

2:34
Экономика

Заработок столичных курьеров продолжает расти и сегодня впервые обогнал медианную зарплату специалистов с высшим образованием. Об этом сообщил президент сервиса SuperJob Алексей Захаров, представив новый аналитический инструмент — "Индекс курьера".

Девушка-курьер с пакетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-курьер с пакетами

"Сейчас в Москве медианная зарплата курьеров на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без него", — рассказал Захаров в интервью ТАСС.

По данным анализа пяти тысяч вакансий, размещённых на SuperJob в апреле 2025 года, медианная зарплата курьеров в Москве достигла 125 тысяч рублей в месяц (при полной занятости). В марте этот показатель был даже выше — 130 тысяч рублей, что объясняется сезонным всплеском спроса в праздничные периоды, особенно в феврале и марте.

Для сравнения, специалисты с высшим образованием получают в среднем на 14% меньше, а те, у кого диплома нет — на 40%. Причём ещё месяц назад, в марте, разрыв между курьерами и обладателями дипломов был ещё значительнее — 19%.

+37% за год: почему зарплаты курьеров растут

Сравнение данных за апрель 2024 и 2025 годов показывает, что за 12 месяцев зарплаты курьеров в столице выросли на 37%. Эксперты связывают такую динамику с ростом популярности доставки, нехваткой кадров и изменением потребительских привычек.

По словам Захарова, летом бизнес вновь увеличит спрос на услуги доставщиков, что, вероятно, приведёт к следующей волне роста доходов.

Проблема — не в курьерах, а в системе

Алексей Захаров считает, что эта ситуация — сигнал для всего рынка труда и системы образования:

"Это говорит о том, что с точки зрения регулирования рынка труда, налоговой системы и образования мы идём совсем не туда. И курьеры тут ни при чём, пусть зарабатывают. Проблема в том, что учитель младших классов зарабатывает в пять раз меньше, чем курьер".

Такое положение дел, по его мнению, ставит под сомнение приоритеты социальной и образовательной политики. Сегодня труд, не требующий формальной квалификации, оказывается экономически выгоднее, чем профессии, традиционно считающиеся "престижными" или "интеллектуальными".

Уточнения

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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