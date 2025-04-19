Прорыв или кризис: что действительно влияет на рост мировой экономики

4:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние годы глобальная экономика пережила немало потрясений — от геополитической нестабильности до технологических сдвигов. В условиях краткосрочных рисков, связанных с инфляцией, рецессиями и торговыми конфликтами, особенно важно не упускать из виду ключевые долгосрочные тренды, способные фундаментально изменить экономическое будущее.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Эксперты Всемирного экономического форума опросили ведущих аналитиков и выделили три наиболее значимых вектора, от которых зависит устойчивость и рост мировой экономики в ближайшие десятилетия.

1. Международная торговля: от глобализации к фрагментации

Обмен товарами и услугами между странами был локомотивом роста в XX веке. Но сегодня торговля всё чаще становится ареной геополитических конфликтов, что ведёт к фрагментации мировой экономики. Протекционизм, тарифные барьеры и санкции — всё это разрушает прежнюю архитектуру глобальных поставок и создаёт конкурирующие экономические блоки.

По данным отчёта Chief Economists Outlook, в 2024 году страны G20 ввели в 4 раза больше торговых ограничений, чем мер по либерализации: 2402 против 634. США, например, резко повысили пошлины для ключевых партнёров, что вызвало волну ответных мер и усугубило экономические разногласия.

Тем не менее, главный экономист ВТО Ральф Осса остаётся оптимистом.

"Хотя мировая экономика переживает некоторую геоэкономическую фрагментацию, мы пока не видим никакой деглобализации", — заявляет он.

Даже на фоне нестабильности рынок остаётся площадкой для возможностей. Инвесторы и трейдеры продолжают зарабатывать, используя стратегические сервисы вроде "Финам Автоследование", позволяющего следовать за действиями профессионалов.

2. Демография: дефицит талантов и новая география труда

Мир неравномерно стареет. Пока Африка и часть Азии демонстрируют стремительный прирост населения, Европа и развитые экономики сталкиваются с обратной проблемой — старением и сокращением трудоспособного населения.

Согласно Future of Jobs Report 2025, 63% компаний заявили, что нехватка квалифицированных кадров тормозит их развитие. Это касается не только высоких технологий, но и традиционных отраслей.

"Создание потока талантов между развитыми странами и странами с низким и средним уровнем дохода станет ключевым фактором экономического роста", — подчеркивает экономист Нела Ричардсон.

Переосмысление подходов к миграции, инвестиции в образование и переквалификацию — всё это становится необходимостью, а не роскошью.

3. Искусственный интеллект: новая волна производительности

ИИ — уже не будущее, а настоящее. Его внедрение в частный и государственный сектора обещает трансформации в масштабах, которые сложно переоценить. По оценкам Accenture Research, к середине XXI века ИИ может приносить мировой экономике до $4,4 трлн в год.

"Это уже не "больше за те же деньги”, а "лучше за меньшие затраты”", - утверждает управляющий директор по экономическим исследованиям в Accenture Research Томас Кастаньино.

Согласно Future of Jobs Report 2025, 86% работодателей уверены, что ИИ преобразит их бизнес уже к 2030 году. Генеративные технологии позволяют менее опытным сотрудникам выполнять задачи, ранее доступные только экспертам, а предприятиям — повышать эффективность без масштабного роста издержек.

Переосмысление будущего: куда мы идём

Понимание этих долгосрочных процессов необходимо для выработки устойчивой и инклюзивной модели роста. Инвестиции в технологии, глобальное перераспределение рабочих ресурсов, адаптация торговых стратегий — всё это требует не только политической воли, но и нового мышления.

Как отмечает экономический советник Gulf International Bank Рима Бхатия:

"Общество пока не осознаёт, что мы находимся в процессе масштабной трансформации. Мы переосмысливаем само будущее — в более устойчивой и сбалансированной структуре".

Уточнения



Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе.



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