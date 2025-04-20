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Эксклюзивное мороженое Дубай за 30 долларов: лакомство можно будет попробовать только 26 апреля

0:58
Экономика

Компания Ghirardelli предлагает ограниченную серию мороженого "Дубай" с шоколадом, которое можно будет попробовать только один день — в субботу, 26 апреля, в Нью-Йорке.

мороженое Дубай
Фото: Ghirardelli is licensed under Free More info
мороженое Дубай

Сливочный десерт стоит 30 долларов и включает в себя смесь горячей шоколадной помадки Ghirardelli, ванильное мороженое, фисташковое масло, белый шоколад и катаифи, тончайшее тесто для сладостей.

Украшают его карамельный квадратик из молочного шоколада Ghirardelli с золотыми листьями, взбитые сливки и карамельный соус. Несмотря на свою изысканность, это лакомство считается довольно лёгким.

Вице-президент Ghirardelli Лейси Зейн назвала десерт "лучшим из традиций Ghirardelli, поданным по-новому".

Ранее, 8 марта, этот десерт уже был представлен в Сан-Франциско и вызвал огромный ажиотаж, пишет nypost.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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