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Супермаркеты в США в ожидании дефицита: план Б менеджеров на случай кризиса

1:45
Экономика

Многие местные бакалейщики служат опорой для своих общин в США: индийские магазины предлагают печенье с корицей к чаю, а китайские всегда держат на складе красные баночки с маслом чили Лао Ган Ма и сушеными сливами.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Однако "Чан Цзян", как и другие магазины азиатских продуктов по всей стране, оказался вовлечён в торговую войну между США и Китаем. В рамках этой борьбы большинство импортных товаров облагаются 10-процентной пошлиной.

Менеджер супермаркета из Квинса заявил CNN, что при текущих условиях через два месяца товары из Китая могут полностью исчезнуть с рынка, если тарифы не снизятся. В США ожидается рост цен на морепродукты, кофе, фрукты, сыр, орехи и шоколадные изделия из-за 10-процентных таможенных пошлин, что особенно негативно скажется на покупателях с низким доходом, поскольку они тратят больше на основные нужды.

Некоторые поставщики из Китая уже начинают повышать цены. Даже несмотря на то, что текущие запасы у поставщиков ещё есть, новые товары могут подорожать на 30, 40 или даже 50 процентов, а некоторые полностью прекращают экспорт в США, что грозит дефицитом товаров.

Пока супермаркет держит цены стабильными, но в ближайшие два месяца, при исчерпании запасов, менеджер планирует искать поставки в других странах, например, на Тайване или в Юго-Восточной Азии, чтобы восполнить нехватку.

Он выразил надежду на скорейшее завершение торговой войны, предупредив, что если конфликт затянется ещё на два месяца, последствия могут стать очень серьёзными.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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