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Ценник от 1,2 млн и три модификации: почему Iskra может стать хитом продаж вопреки кризису

1:07
Экономика

Глава российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что стоимость новой модели Lada Iskra в базовой комплектации начнется от 1,2 миллиона рублей.

Lada Iskra
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Iskra

Продажи запланированы на 20 июля — в день рождения компании.

Он отметил, что цена зависит от выбранной модификации: базовой или полной, и в среднем составляет около 1,2 миллиона рублей.

Lada Iskra — это новое семейство компактных автомобилей класса B, включающее седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В линейке авто занимает место между моделями Granta и Vesta.

За первый квартал этого года в России было реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В целом, продажи новых легковых автомобилей в стране за первый квартал снизились на 26%, пишет РИА Новости.

Уточнения

Хит (англ. hit — удар; удача, успех) — узнаваемое, известное, популярное произведение музыканта, исполнителя. В более широком смысле — нечто широко распространённое, нравящееся многим.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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