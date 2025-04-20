Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне стали реже снимать наличные и чаще пополнять счета через банкоматы. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", опубликованные ТАСС.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

По итогам первого квартала 2025 года средняя сумма одной операции снятия составила 16 608 рублей. Для сравнения, год назад этот показатель был на 1,5 тысячи выше — 18 029 рублей.

Средний чек внесения средств также снизился: с 11 338 рублей в 2024 году до 9 819 рублей в 2025-м.

Основной тренд — рост доли операций по пополнению. В первом квартале текущего года 76% всех операций в банкоматах пришлось на внесение средств, тогда как на снятие — только 24%. Годом ранее соотношение было почти таким же: 75% на пополнение и 25% на снятие.

Эксперты отмечают, что россияне всё чаще используют банкоматы как инструмент для безналичных расчетов и переводов, а не как источник наличности.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.



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