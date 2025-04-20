Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть
Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить
АЗС как минное поле: за что можно лишиться прав прямо у колонки
Новогодний сюрприз: Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа
Огород может обернуться больницей — как избежать последствий
Южная Корея принимает пошлины США: что скрывается за этим решением
Тысячелетняя история, поэт Гораций, культ Венеры — всё это в одном месте
Затмение в России: Леонтьев вынужден соглашаться на выступления в кабаках за границей
Эта болезнь способна непоправимо нарушить вашу жизнь: но выход есть

Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения

1:16
Экономика

Россияне стали реже снимать наличные и чаще пополнять счета через банкоматы. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", опубликованные ТАСС.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

По итогам первого квартала 2025 года средняя сумма одной операции снятия составила 16 608 рублей. Для сравнения, год назад этот показатель был на 1,5 тысячи выше — 18 029 рублей.

Средний чек внесения средств также снизился: с 11 338 рублей в 2024 году до 9 819 рублей в 2025-м.

Основной тренд — рост доли операций по пополнению. В первом квартале текущего года 76% всех операций в банкоматах пришлось на внесение средств, тогда как на снятие — только 24%. Годом ранее соотношение было почти таким же: 75% на пополнение и 25% на снятие.

Эксперты отмечают, что россияне всё чаще используют банкоматы как инструмент для безналичных расчетов и переводов, а не как источник наличности.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Кошка нервничает — значит, что-то приближается: вот что она чувствует
Одна палка — пять превращений: что скрывает старая метла в кладовке
Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки
Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай
На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка
Секрет успеха Emerald Cruises: как новые суда поднимут роскошь на новый уровень
Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Эксперимент, от которого мурашки: 63 дня без света и часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.