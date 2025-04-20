Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения

Россияне стали реже снимать наличные и чаще пополнять счета через банкоматы. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт", опубликованные ТАСС.
По итогам первого квартала 2025 года средняя сумма одной операции снятия составила 16 608 рублей. Для сравнения, год назад этот показатель был на 1,5 тысячи выше — 18 029 рублей.
Средний чек внесения средств также снизился: с 11 338 рублей в 2024 году до 9 819 рублей в 2025-м.
Основной тренд — рост доли операций по пополнению. В первом квартале текущего года 76% всех операций в банкоматах пришлось на внесение средств, тогда как на снятие — только 24%. Годом ранее соотношение было почти таким же: 75% на пополнение и 25% на снятие.
Эксперты отмечают, что россияне всё чаще используют банкоматы как инструмент для безналичных расчетов и переводов, а не как источник наличности.
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.