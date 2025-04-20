Глава британского Минфина Рейчел Ривс считает, что отказываться от экономического сотрудничества с Китаем — "очень глупо". Об этом она заявила в интервью The Telegraph, комментируя стратегический подход правительства Великобритании.
"Китай — вторая экономика мира, и это не изменится. Глупо игнорировать такую силу", — отметила министр.
По словам Ривс, в 2025 году она возглавила делегацию британских бизнесменов, посетивших КНР с целью улучшения условий для торговли и инвестиций. По итогам визита было заключено соглашение, которое может принести британской экономике до 600 миллионов фунтов стерлингов.
Такое заявление может свидетельствовать о смене курса Великобритании в сторону более прагматичного и менее конфронтационного подхода к отношениям с Пекином — несмотря на геополитическую напряженность и критику в адрес Китая со стороны некоторых западных стран.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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