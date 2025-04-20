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Бегство от доллара: богатые американцы срочно переводят деньги в Швейцарию

1:24
Экономика

Богатые американцы все чаще смотрят в сторону Швейцарии — не ради горнолыжного отдыха, а чтобы перевести туда свои деньги. Как сообщает CNBC, в стране наблюдается настоящий всплеск активности со стороны инвесторов из США, решивших открыть инвестиционные счета в швейцарских банках.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Причин у этой новой волны "финансовой миграции" несколько. Главная — желание уйти от долларовой зависимости. По словам главы консалтинговой фирмы Alpen Partners International Пьера Габриса, всё больше клиентов осознают, что их активы на 100% завязаны на доллар. А с учетом растущего госдолга США, многие боятся его ослабления.

"Это происходит волнами, — отмечает Габрис. — Первая была при Обаме, вторая — во время ковида, теперь пришла третья: на фоне тарифов, долгов и политической нестабильности".

Швейцария привлекает своей нейтральной политикой, устойчивой экономикой и сильной валютой. И конечно, своей репутацией надёжного хранилища богатств — ведь именно здесь расположены лучшие аффинажные заводы и одни из самых защищённых банковских сейфов в мире.

Некоторые инвесторы используют счета в Швейцарии не только для диверсификации, но и для покупки золота — чтобы физически защитить свои активы от возможных финансовых бурь.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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