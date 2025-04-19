Хранить нельзя продать: где поставить запятую, чтобы картофель не стоил как экзотика

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты объяснили, почему российский картофель и овощи весной дорожают.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Всё дело в особенностях хранения и требованиях магазинов. Весной запасы отечественных овощей быстро заканчиваются, и торговцы пытаются поднять цены, чтобы заработать побольше. К примеру, картофель с 64 рублей за килограмм вырос до 100 — и при этом ценник желтый! А рядом лежит свежий по 110 рублей.

А вот импортные фрукты и овощи, наоборот, могут дешеветь, потому что их поставки уже заранее оплачены и законтрактованы, долго хранить их невыгодно. Им важно скорее продать товар. А на цену экзотических продуктов влияет курс рубля и внешние экономические условия — чем лучше курс, тем выгоднее продавать, пишет "Прайм".

Уточнения

Электронные ценники (Electronic shelf labels, ESL) — устройства автоматизации розничной торговли, позволяющие выводить информацию о цене и свойствах товара на экране, расположенном в непосредственной близости от самого товара в торговом зале.



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