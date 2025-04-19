Нейтралитет и франк: американская элита снова выбирает Швейцарию

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарские банки заметили огромный всплеск интереса со стороны богатых американцев.

Фото: flickr.com by Bryan Ledgard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пенсионер-миллионер

CNBC сообщает, что всё больше американцев открывают счета в швейцарских банках — как в старые добрые времена, только теперь всё по закону. Почему? Во-первых, Швейцария — нейтральная страна с устойчивым франком и хорошей защитой активов, особенно в эти непредсказуемые времена глобальной экономики.

Раньше швейцарские счета связывали с уклонением от налогов, а сейчас их воспринимают как легальный способ сохранить капитал и управлять им. Банки строго соблюдают международные законы, типа FATCA, так что всё честно.

Но есть и сложности: в сентябре 2024-го Швейцария всерьез задумалась, как санкции западных стран могут повлиять на её статус как надежного финансового центра. Банковские эксперты говорят, что нужно быть аккуратными с ограничениями, чтобы не потерять стабильность и привлекательность.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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