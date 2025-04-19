Сколько лет нужно копить на квартиру без ипотеки? Цифры, которые заставят задуматься

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год средний срок накопления на квартиру без ипотеки в России сократился до 5,6 лет, — рассказывает Павел Луценко из "Мира квартир".

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

А вот на частный дом придется копить чуть дольше — целых 7,1 года.

При этом, если брать среднюю цену квартиры в 5 841 262 рубля и зарплату в 86 582 рубля в месяц, то раньше на это уходило примерно 5,9 лет, а сейчас — чуть меньше. Ценники растут медленнее, а значит, копить стало чуть проще. Но тут есть одно "но": все расчеты предполагают, что вы будете откладывать всю свою зарплату и ничего не тратить — ни на еду, ни на одежду, ни на лечение, ни на развлечения, передает ТАСС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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