Корейская клубника: как она стала третьим по популярности продуктом страны

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сеуле (Южная Корея) сейчас можно увидеть толпы туристов, которые спешат купить новый популярный сувенир — клубнику.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

По словам одного из продавцов, любовь к корейской клубнике — относительно недавнее явление. Раньше она была популярна зимой и весной за свою сочность и нежность, а теперь её экспорт заметно вырос: с 32 миллионов долларов в 2016 году до 69 миллионов долларов в 2024, делая её третьим по популярности свежим сельскохозяйственным продуктом страны после перца и груш. Особенно востребована она в Юго-Восточной Азии — в таких странах, как Сингапур, Таиланд, Гонконг, Вьетнам и Малайзия.

С 1960-х годов клубника активно выращивается в Корее, особенно после внедрения теплиц, что позволило делать ягоды доступными зимой.

До 2005 года основные сорта — японские Юкбо и Чанхи — занимали почти весь рынок, но затем появился корейский сорт Сольхян, разработанный в Южной Корее, который быстро стал популярным благодаря своему сбалансированному вкусу и устойчивости к вредителям. Сейчас в стране выращивают около 18 различных сортов, таких как Кымсиль, Джукхян, Маэхян, Кингсберри и другие, каждый из которых славится своей сладостью, сочностью и размером. Наиболее сладкий сорт — Джукхян, за ним следуют Мэхян и Кымсиль.

Несмотря на разнообразие, большинство покупателей едва отличают эти сорта друг от друга, за исключением Маннёсонсоль, который легко распознается по белому цвету, пишет The Korea Times.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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