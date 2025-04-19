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Почему россияне чаще вносят деньги в банкоматы, чем снимают

1:14
Экономика

За первый квартал 2025 года средняя сумма снятия средств через банкомат снизилась до 16 608 рублей, а годом раньше было чуть больше — 18 029 рублей.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Люди стали по чуть меньше снимать — средний чек снятия уменьшился с 40 943 до 39 338 рублей. А вот что интересно — чаще россияне используют банкоматы для пополнения счетов: 76% операций — это внесения, а только 24% — снятие. Год назад было примерно так же — 75% и 25%. Но по сумме всё равно лидируют снятия — 55% против 45% у пополнений, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

Эксперты объясняют это тем, что банкоматы сейчас — не только для налички. Люди всё чаще используют их для внесения платежей по кредитам, пополнения счетов, с которых потом платят коммуналку, садики, школы и прочие услуги. Так что банкоматы превращаются в полноценный сервис для финансовых дел, а не только для наличных, пишет ТАСС.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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