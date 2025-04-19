Швейная промышленность на грани: 25% предприятий могут закрыться в 2025 году — вот почему это происходит

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

За январь-февраль оборот местных швейных и легких промышленных предприятий снизился почти в 2,5 раза — до 5,2 миллиарда рублей, а объем отгрузки уменьшился в 1,8 раза, до примерно 3,95 миллиарда.

Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Швейный цех

В результате, около 25% швейных предприятий могут закрыться уже в этом году. Причины такие: сокращение госзаказа на оборону и высокая ключевая ставка, которая тормозит инвестиции. После хорошего роста в 2024 году (50%) и небольшого снижения в 2023-м (15%), в начале 2025-го производство одежды упало еще на 15,3%. Также заметно снижение в текстильной сфере — минус 8,7%, и кожа с изделиями из нее — минус 22,4%.

Светлана Молчанова из СПИЛП говорит, что примерно 30% петербургских предприятий легкой промышленности чувствуют снижение спроса и вынуждены сокращать производство. В целом по России за последний год закрылись 15 обувных фабрик, из них 7 — в Петербурге, например, "Первый шаг". Это не только петербургская беда, а общий тренд для всей отрасли, пишет РБК.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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