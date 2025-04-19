Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упругие мышцы, лёгкие движения, ноль боли — и всё это благодаря 7 минутам в начале тренировки
Умный дом не любит лентяев? Или наоборот — он их главный союзник
Боярская удивила спорным мнением об изменах: психолог Самбурский нашёл этому простое объяснение
Ночной перекус, который не добавляет килограммы — и ещё помогает быстрее заснуть
Механика в прошлом, но привычка осталась: когда левая нога становится врагом автомобиля
550 тысяч за сезон: кто и как зарабатывает на аренде квартир у моря
Только 1 шанс из 100: самая редкая кошка в мире может жить у вас дома
Ароматы против переедания: почему масла мяты и лимона — ваш ключ к стройности
Генетика, воспитание или окрас: как по цвету шерсти предугадать характер кошки

Швейная промышленность на грани: 25% предприятий могут закрыться в 2025 году — вот почему это происходит

1:24
Экономика

За январь-февраль оборот местных швейных и легких промышленных предприятий снизился почти в 2,5 раза — до 5,2 миллиарда рублей, а объем отгрузки уменьшился в 1,8 раза, до примерно 3,95 миллиарда.

Швейный цех
Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Швейный цех

В результате, около 25% швейных предприятий могут закрыться уже в этом году. Причины такие: сокращение госзаказа на оборону и высокая ключевая ставка, которая тормозит инвестиции. После хорошего роста в 2024 году (50%) и небольшого снижения в 2023-м (15%), в начале 2025-го производство одежды упало еще на 15,3%. Также заметно снижение в текстильной сфере — минус 8,7%, и кожа с изделиями из нее — минус 22,4%.

Светлана Молчанова из СПИЛП говорит, что примерно 30% петербургских предприятий легкой промышленности чувствуют снижение спроса и вынуждены сокращать производство. В целом по России за последний год закрылись 15 обувных фабрик, из них 7 — в Петербурге, например, "Первый шаг". Это не только петербургская беда, а общий тренд для всей отрасли, пишет РБК.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Ночной перекус, который не добавляет килограммы — и ещё помогает быстрее заснуть
Механика в прошлом, но привычка осталась: когда левая нога становится врагом автомобиля
550 тысяч за сезон: кто и как зарабатывает на аренде квартир у моря
Только 1 шанс из 100: самая редкая кошка в мире может жить у вас дома
Швейная промышленность на грани: 25% предприятий могут закрыться в 2025 году — вот почему это происходит
Ароматы против переедания: почему масла мяты и лимона — ваш ключ к стройности
Генетика, воспитание или окрас: как по цвету шерсти предугадать характер кошки
Советские ЗИЛы: от армии до коммуналки
Прокачай свой возраст: эти продукты — твои главные союзники против старости
Один сеанс с кошкой — и вы спокойнее без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.