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Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам

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Экономика

Финансовая платформа Paysera направила клиентам из России и Белоруссии, имеющим шенгенскую визу категории D, уведомления о вероятной заморозке счетов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

В письме указано, что пользователи обязаны в течение 14 календарных дней предоставить документ, подтверждающий наличие вида на жительство в одной из стран ЕС.

В противном случае компания введёт ограничения на использование их счетов. Заморозка средств продлится до момента получения и проверки необходимых документов.

Меры стали следствием ужесточения санкционной политики Литвы. Ранее Сейм республики продлил действие национальных санкций в отношении граждан РФ и Белоруссии, приостановив, в частности, приём заявок на временный ВНЖ на фоне украинского конфликта.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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