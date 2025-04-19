Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая платформа Paysera направила клиентам из России и Белоруссии, имеющим шенгенскую визу категории D, уведомления о вероятной заморозке счетов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

В письме указано, что пользователи обязаны в течение 14 календарных дней предоставить документ, подтверждающий наличие вида на жительство в одной из стран ЕС.

В противном случае компания введёт ограничения на использование их счетов. Заморозка средств продлится до момента получения и проверки необходимых документов.

Меры стали следствием ужесточения санкционной политики Литвы. Ранее Сейм республики продлил действие национальных санкций в отношении граждан РФ и Белоруссии, приостановив, в частности, приём заявок на временный ВНЖ на фоне украинского конфликта.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км.



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