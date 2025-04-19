США могут лишиться самого мощного оружия — доверия к доллару

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение курса доллара на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа вызывает серьёзные опасения, сообщает Associated Press.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

По мнению аналитиков, именно девальвация американской валюты может оказаться самой значительной угрозой для национальной экономики.

В статье отмечается, что стремительное ослабление доллара может свидетельствовать о более масштабной проблеме — утрате глобального доверия к Соединённым Штатам. Это чревато подрывом исторического лидерства доллара в мировой торговле, обеспечивавшего США экономические преимущества и влияние на международной арене.

Экономист Барри Эйхенгрин из Калифорнийского университета в Беркли подчеркнул, что потеря такого статуса может произойти неожиданно и резко.

Авторы также напомнили: роль доллара как "тихой гавани" десятилетиями защищала интересы США, снижала стоимость заимствований и усиливала внешнеполитические рычаги.

Однако при утрате этого статуса последствия будут ощутимы в повседневной жизни американцев — в виде роста ставок по кредитам и ухудшения условий финансирования.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.