США могут лишиться самого мощного оружия — доверия к доллару

Снижение курса доллара на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа вызывает серьёзные опасения, сообщает Associated Press.
По мнению аналитиков, именно девальвация американской валюты может оказаться самой значительной угрозой для национальной экономики.
В статье отмечается, что стремительное ослабление доллара может свидетельствовать о более масштабной проблеме — утрате глобального доверия к Соединённым Штатам. Это чревато подрывом исторического лидерства доллара в мировой торговле, обеспечивавшего США экономические преимущества и влияние на международной арене.
Экономист Барри Эйхенгрин из Калифорнийского университета в Беркли подчеркнул, что потеря такого статуса может произойти неожиданно и резко.
Авторы также напомнили: роль доллара как "тихой гавани" десятилетиями защищала интересы США, снижала стоимость заимствований и усиливала внешнеполитические рычаги.
Однако при утрате этого статуса последствия будут ощутимы в повседневной жизни американцев — в виде роста ставок по кредитам и ухудшения условий финансирования.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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