Бразилия рвёт связи с США и делает ставку на БРИКС

Министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлус Фавару заявил, что страна намерена активнее укреплять связи в рамках БРИКС после введения Соединёнными Штатами новых торговых пошлин.
Его слова прозвучали на отраслевой конференции, прошедшей в Бразилиа, столице страны, пишет портал Brasil247.
По мнению министра, действия администрации президента США Дональда Трампа в виде "беспрецедентного протекционизма" лишь подталкивают страны БРИКС к более тесному экономическому сотрудничеству.
В частности, он подчеркнул необходимость активизировать торговлю сельхозпродукцией между участниками блока.
Фавару также отметил, что ограничительные меры США не повлияют на развитие сотрудничества внутри БРИКС, особенно в аграрном секторе. Бразилия, по его словам, готова заменить США в поставках мясной продукции на международные рынки.
БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
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