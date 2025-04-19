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Бразилия рвёт связи с США и делает ставку на БРИКС

0:59
Экономика

Министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлус Фавару заявил, что страна намерена активнее укреплять связи в рамках БРИКС после введения Соединёнными Штатами новых торговых пошлин.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Его слова прозвучали на отраслевой конференции, прошедшей в Бразилиа, столице страны, пишет портал Brasil247.

По мнению министра, действия администрации президента США Дональда Трампа в виде "беспрецедентного протекционизма" лишь подталкивают страны БРИКС к более тесному экономическому сотрудничеству.

В частности, он подчеркнул необходимость активизировать торговлю сельхозпродукцией между участниками блока.

Фавару также отметил, что ограничительные меры США не повлияют на развитие сотрудничества внутри БРИКС, особенно в аграрном секторе. Бразилия, по его словам, готова заменить США в поставках мясной продукции на международные рынки.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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