Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно свежему опросу Немецкого экономического института, проведённому среди более чем 2000 компаний, каждая третья фирма в Германии не исключает возможность массового сокращения персонала в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Главной причиной таких тревожных ожиданий стал продолжающийся экономический спад. Несмотря на небольшое улучшение настроений по сравнению с концом прошлого года, общее восприятие будущего остаётся мрачным — особенно в секторах строительства и производства.

Сфера услуг также демонстрирует высокий уровень пессимизма.

Эксперт института Михаэль Гремлинг отметил, что дополнительное давление на экономику Германии оказывают нестабильные внешнеполитические факторы — в частности, переменчивый курс, демонстрируемый президентом США Дональдом Трампом.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.



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