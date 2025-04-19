Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус два размера за минуту: никакого фотошопа, только стиль
Мне как мужчине этого хочется: Чумаков удивил новым откровением о Ковальчук — что он думает о её карьере?
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Ресторан Прага и другие мифы московского гламура 70-х
Как покрасить яйца так, чтобы они стали украшением стола — лучшие способы в 2025 году
Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике
Менять или терпеть: что скрывают устаревшие мансардные окна
Тигр в халате: как справиться с котом, который решил править домом
Тропический дым растопил южный лёд: что будет дальше, если щит больше не работает

Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям

0:55
Экономика

Согласно свежему опросу Немецкого экономического института, проведённому среди более чем 2000 компаний, каждая третья фирма в Германии не исключает возможность массового сокращения персонала в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Главной причиной таких тревожных ожиданий стал продолжающийся экономический спад. Несмотря на небольшое улучшение настроений по сравнению с концом прошлого года, общее восприятие будущего остаётся мрачным — особенно в секторах строительства и производства.

Сфера услуг также демонстрирует высокий уровень пессимизма.

Эксперт института Михаэль Гремлинг отметил, что дополнительное давление на экономику Германии оказывают нестабильные внешнеполитические факторы — в частности, переменчивый курс, демонстрируемый президентом США Дональдом Трампом.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям
Мне как мужчине этого хочется: Чумаков удивил новым откровением о Ковальчук — что он думает о её карьере?
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Ресторан Прага и другие мифы московского гламура 70-х
Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике
Как покрасить яйца так, чтобы они стали украшением стола — лучшие способы в 2025 году
Тропический дым растопил южный лёд: что будет дальше, если щит больше не работает
Тигр в халате: как справиться с котом, который решил править домом
Менять или терпеть: что скрывают устаревшие мансардные окна
Самокат опаснее, чем кажется: реальные последствия уличного тренда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.