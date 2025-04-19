Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям

Согласно свежему опросу Немецкого экономического института, проведённому среди более чем 2000 компаний, каждая третья фирма в Германии не исключает возможность массового сокращения персонала в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Главной причиной таких тревожных ожиданий стал продолжающийся экономический спад. Несмотря на небольшое улучшение настроений по сравнению с концом прошлого года, общее восприятие будущего остаётся мрачным — особенно в секторах строительства и производства.
Сфера услуг также демонстрирует высокий уровень пессимизма.
Эксперт института Михаэль Гремлинг отметил, что дополнительное давление на экономику Германии оказывают нестабильные внешнеполитические факторы — в частности, переменчивый курс, демонстрируемый президентом США Дональдом Трампом.
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.
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