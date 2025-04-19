Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские фирмы могут увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в качестве альтернативы российским поставкам. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Он подчеркнул, что публикация плана по сокращению зависимости от российских энергоресурсов станет для бизнеса чётким ориентиром на переход к новым поставщикам, прежде всего из США.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что Китай из-за напряжённости в торговых отношениях приостановил закупки американского СПГ на срок более десяти недель.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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