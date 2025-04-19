Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ

Европейские фирмы могут увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в качестве альтернативы российским поставкам. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Bloomberg.
Он подчеркнул, что публикация плана по сокращению зависимости от российских энергоресурсов станет для бизнеса чётким ориентиром на переход к новым поставщикам, прежде всего из США.
Напомним, ранее Financial Times сообщало, что Китай из-за напряжённости в торговых отношениях приостановил закупки американского СПГ на срок более десяти недель.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.
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