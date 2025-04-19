Торговые соглашения на горизонте: вот что замышляет Трамп в ближайшие недели

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская администрация, по информации, предоставленной ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым, может начать заключение торговых соглашений с большинством стран мира, включая государства Европы и Азии.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп, Илон Маск

Президент Дональд Трамп планирует подписать торговые сделки со всеми странами, включая Китай, в течение ближайших трех-четырех недель.

Юшков отмечает, что текущая риторика Трампа в основном направлена на стабилизацию финансовых рынков США. Курс акций американских компаний имеет критическое значение, так как он напрямую отражает уровень доверия граждан к действующей администрации. Эксперт подчеркивает, что жесткие торговые меры негативно влияют на американский бизнес, что, в свою очередь, уменьшает поддержку Трампа со стороны предпринимательского сообщества, пишут Известия.

В условиях торговой войны с Китаем американские компании сталкиваются с сокращением прибыли. Юшков также указывает, что население начинает выражать беспокойство, так как многие граждане инвестировали свои пенсионные накопления в акции, и падение фондового рынка вызывает недовольство, которое может быть адресовано действующей власти.

По мнению аналитика, Вашингтон может пересмотреть свои позиции относительно торговых пошлин, особенно в отношении восточноазиатских стран. Юшков подразумевает, что первоначальное решение о введении высоких пошлин против традиционных партнеров, таких как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, изначально выглядело нелогичным, поскольку эти страны рассматривались как союзники в борьбе за экономические интересы.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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