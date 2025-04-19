От 50 до 100% — какие льготы на ЖКХ доступны пенсионерам в 2025 году

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дополнительные льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить пенсионеры, относящиеся к определённым льготным категориям, таким как инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Согласно информации, предоставленной сенатором и арбитражным управляющим Минюста РФ Ольгой Епифановой, ветераны труда и инвалиды первой и второй группы имеют возможность получить 50-процентную скидку на оплату капитального ремонта, информирует сайт aif.ru.

Кроме того, пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут оплачивать только половину взноса на капитальный ремонт, а те, кто достиг 80 лет, полностью освобождаются от этих платежей. Однако, как уточнила Епифанова, для получения льгот по оплате за капитальный ремонт необходимо, чтобы жилье находилось в собственности пенсионера, и он проживал один или с нетрудоспособными членами семьи, такими как пенсионеры или инвалиды первой и второй группы.

Она также отметила, что субсидии на оплату ЖКХ устанавливаются на региональном уровне. Если расходы на услуги ЖКХ превышают установленный процент от месячного дохода семьи, пенсионеры имеют право на компенсацию. Этот порог варьируется в зависимости от региона: в Москве он составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, а в Якутии — 15%. Размеры региональных льгот могут различаться, и для получения информации о конкретных суммах пенсионерам следует обратиться в местную администрацию или многофункциональный центр.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.





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