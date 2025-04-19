Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты невесты Лепса в надёжных руках: певица Марго поклялась молчать о тайнах Авроры Кибы
Как похудеть на вкусной еде? Этот метод помогает обрести идеальную фигуру без подсчёта калорий
С виду — просто беспорядок, на деле тревожный сигнал о психике и одиночестве
Секрет упакованной зелени: почему она может быть опаснее, чем вы думаете
Идеи для цветников в уголках вашего сада
Пароизоляция не работает? Вы могли допустить эту распространённую ошибку
Больше никакой асимметрии: эти трюки помогут нарисовать идеальные стрелки даже новичку
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов

От 50 до 100% — какие льготы на ЖКХ доступны пенсионерам в 2025 году

1:42
Экономика

Дополнительные льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить пенсионеры, относящиеся к определённым льготным категориям, таким как инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Согласно информации, предоставленной сенатором и арбитражным управляющим Минюста РФ Ольгой Епифановой, ветераны труда и инвалиды первой и второй группы имеют возможность получить 50-процентную скидку на оплату капитального ремонта, информирует сайт aif.ru.

Кроме того, пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет могут оплачивать только половину взноса на капитальный ремонт, а те, кто достиг 80 лет, полностью освобождаются от этих платежей. Однако, как уточнила Епифанова, для получения льгот по оплате за капитальный ремонт необходимо, чтобы жилье находилось в собственности пенсионера, и он проживал один или с нетрудоспособными членами семьи, такими как пенсионеры или инвалиды первой и второй группы.

Она также отметила, что субсидии на оплату ЖКХ устанавливаются на региональном уровне. Если расходы на услуги ЖКХ превышают установленный процент от месячного дохода семьи, пенсионеры имеют право на компенсацию. Этот порог варьируется в зависимости от региона: в Москве он составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, а в Якутии — 15%. Размеры региональных льгот могут различаться, и для получения информации о конкретных суммах пенсионерам следует обратиться в местную администрацию или многофункциональный центр.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета
Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги
Чувак, ну ты красавчик: Юра Борисов обескуражил Марка Эйдельштейна своим ответом на признание в зависти
Секрет стильного фасада — работает даже на обычном доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.