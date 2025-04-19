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Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки

2:15
Экономика

Как работает система получения и использования материнского капитала в России?

Родители
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители

Сертификат на маткапитал по рождению ребенка приходит прямо в личный кабинет на сайте Госуслуг, и его не нужно дополнять заявлением — он появляется примерно через пять дней после регистрации рождения в ЗАГСе. В бумажном виде его можно получить в МФЦ или отделении Социального фонда России (СФР), если аккаунт отсутствует.

На Госуслугах также можно легко проверить остаток маткапитала или подать заявление о его использовании. Аналогичные возможности есть через сайт СФР и приложение СберБанк Онлайн. Программа действует до конца 2030 года, и ее продление было одобрено в феврале 2025 года, пишут "Вести Подмосковья".

Важно изменение в правилах — с 2025 года маткапитал можно направлять на покупку жилого дома, если в нем есть электричество, вода, канализация и отопление. Газификация необязательна, а температура внутри зимой не должна опускаться ниже 18 градусов. Для покупки потребуется получить техническое заключение от кадастрового инженера через отделение БТИ.

В Подмосковье действует региональный маткапитал — 100 тысяч рублей на третьего или последующих детей, родившихся с 2011 по 2016 год. Эти деньги можно потратить на образование, улучшение условий жилья или газификацию, но выплаты по региональной программе уже завершились.

Многие семьи используют маткапитал на образование — в прошлом году более 2500 семей направили средства на обучение детей. В целом, за прошлый год более 5000 семей воспользовались поддержкой, а на образовательные услуги и в этом году организованы выплаты с фонда — уже перечислено 2,4 миллиона рублей. Потратить маткапитал на образование можно на детей до 25 лет, а оформление документов стало проще, поскольку фонд сам запрашивает необходимые договоры.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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