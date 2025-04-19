Сценарий мягкой посадки: как Россия справится с экономическим замедлением в 2025 году

К весне 2025 года российская экономика достигла "точки перегиба": происходит замедление, которое можно считать целенаправленным, и при этом не возникает серьезных угроз для бюджетной стабильности.
Такие выводы содержатся в новом макропрогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА", подготовленном управляющим директором по макроэкономическому анализу Антоном Табахом, пишет argumenti.ru.
В прогнозе на 2025 год есть два сценария. В основном, предполагается "мягкая посадка" — контролируемое замедление роста ВВП и снижение инфляции. В случае негативных шоков экономика может столкнуться с практически нулевым ростом, а ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% до конца года.
По мнению Табаха, в любом сценарии инфляция резко снизится в апреле-мае благодаря эффекту низкой базы после волны инфляции 2024 года. Но снижение будет происходить постепенно, и рост тарифов во второй половине года может временно изменить эту тенденцию. Замедление экономики уже заметно и станет более очевидным в различных отраслях в ближайшие месяцы.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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