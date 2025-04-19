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Крипто-инвестор Барри Силберт обнажает правду: 99,9% монет — пустышки

1:04
Экономика

Основатель венчурного холдинга Digital Currency Group (DCG) и известный криптоинвестор Барри Силберт заявил, что 99,9% существующих криптовалют не имеют особой ценности.

Биткоин на клавиатуре ноутбука
Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин на клавиатуре ноутбука

Он поделился своим мнением в подкасте The Journeyman с финансовым экспертом Раулем Палом.

Как рассказал криптоинвестор, впервые он купил биткоин еще в 2011 году и с тех пор стал интересоваться криптовалютами. В 2012 году он понял, что у криптовалют есть потенциал, и подумал, что если не начнет действовать сейчас, потом обязательно пожалеет. Он отметил, что большинство существующих криптовалют по сути не имеют смысла и ценности, сообщает РБК.

DeepSeek, китайский искусственный интеллект, для создания идеального инвестиционного портфеля рекомендует выделить не менее 10% портфеля на физическое золото или ETF, привязанные к драгоценным металлам, и настоятельно советует не делать ставки на криптовалюты.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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