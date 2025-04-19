Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начинаете день без ухода за кожей? Эти последствия вас не порадуют
Как читать язык сорняков: диагностика состояния почвы
Вот как победить муравьёв и тараканов: секретные рецепты наших бабушек
Загадочный конский волос: кого боялись на Руси и почему переставали купаться после 2 августа
Весенний план для сирени: чтобы куст цвёл, а не разрастался
Автомобиль, который ел дрова и ехал дальше всех: бюджетный хит из прошлого
Сладкое без сахара — ловушка: как подсластители мешают похудеть
Как преобразится отдых в Орландо? 50 аттракционов Epic Universe обещают незабываемые приключения
Клетки из фекалий? Шанс на прорыв или риски для будущих эмбрионов

Россия готовит газовый прорыв в Пакистан: новый трубопровод для рынка размером с пол-Европы

2:00
Экономика

Россия планирует продавать газ в Пакистан, и для этого Москва налаживает отношения с Афганистаном, по территории которого пройдет трубопровод в Южную Азию.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

17 апреля Верховный суд РФ временно остановил запрет на деятельность движения "Талибан"*, что позволит Москве взаимодействовать с новым афганским руководством и экспортировать энергоносители через Афганистан.

Эксперты URA. RU подчеркнули, что сотрудничество с афганскими властями важно для обеспечения стабильности в регионе и реализации экономических проектов. Талибы пришли к власти летом 2021 года после вывода американских войск и завершения двадцатилетней войны в Афганистане. В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин отметил, что региональная стабильность важна для Москвы и региона, и стоит работать с де-факто руководством Афганистана, то есть с талибами.

Решение суда упростит дипломатические и бизнес-контакты, что даст возможность поставлять в регион товары, включая горюче-смазочные материалы и лекарства. В Афганистане есть богатые залежи медной, железной руды и редкоземельных металлов, что открывает дополнительные перспективы для сотрудничества, планируется строительство железной дороги и газопровода, по которому через страну в Южную Азию будет проходить "Пакистанский поток" — потенциальный экспорт 16 миллиардов кубометров российского газа в год.

Эксперт Сергей Мендкович отметил, что в регионе с населением 240 миллионов растет спрос на энергоносители, и в условиях деградации европейской промышленности, Азия становится стратегически важным рынком для России, поэтому необходимо обеспечить стабильные поставки газа.

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Домашние животные
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Начинаете день без ухода за кожей? Эти последствия вас не порадуют
Как читать язык сорняков: диагностика состояния почвы
Вот как победить муравьёв и тараканов: секретные рецепты наших бабушек
Загадочный конский волос: кого боялись на Руси и почему переставали купаться после 2 августа
Весенний план для сирени: чтобы куст цвёл, а не разрастался
Автомобиль, который ел дрова и ехал дальше всех: бюджетный хит из прошлого
Сладкое без сахара — ловушка: как подсластители мешают похудеть
Как преобразится отдых в Орландо? 50 аттракционов Epic Universe обещают незабываемые приключения
Россия готовит газовый прорыв в Пакистан: новый трубопровод для рынка размером с пол-Европы
Клетки из фекалий? Шанс на прорыв или риски для будущих эмбрионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.