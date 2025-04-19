Россия готовит газовый прорыв в Пакистан: новый трубопровод для рынка размером с пол-Европы

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия планирует продавать газ в Пакистан, и для этого Москва налаживает отношения с Афганистаном, по территории которого пройдет трубопровод в Южную Азию.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

17 апреля Верховный суд РФ временно остановил запрет на деятельность движения "Талибан"*, что позволит Москве взаимодействовать с новым афганским руководством и экспортировать энергоносители через Афганистан.

Эксперты URA. RU подчеркнули, что сотрудничество с афганскими властями важно для обеспечения стабильности в регионе и реализации экономических проектов. Талибы пришли к власти летом 2021 года после вывода американских войск и завершения двадцатилетней войны в Афганистане. В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин отметил, что региональная стабильность важна для Москвы и региона, и стоит работать с де-факто руководством Афганистана, то есть с талибами.

Решение суда упростит дипломатические и бизнес-контакты, что даст возможность поставлять в регион товары, включая горюче-смазочные материалы и лекарства. В Афганистане есть богатые залежи медной, железной руды и редкоземельных металлов, что открывает дополнительные перспективы для сотрудничества, планируется строительство железной дороги и газопровода, по которому через страну в Южную Азию будет проходить "Пакистанский поток" — потенциальный экспорт 16 миллиардов кубометров российского газа в год.

Эксперт Сергей Мендкович отметил, что в регионе с населением 240 миллионов растет спрос на энергоносители, и в условиях деградации европейской промышленности, Азия становится стратегически важным рынком для России, поэтому необходимо обеспечить стабильные поставки газа.

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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