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Почему компании продолжают использовать пальмовое масло — запрет под вопросом

1:41
Экономика

В последние годы фраза "без пальмового масла" стала очень популярной на полках супермаркетов и в рекламе.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

В 2014 году активная кампания в СМИ против этого масла привела к тому, что большинство пищевых компаний отказались от пальмового масла и заменили его другими растительными маслами — за исключением компании "Ферреро", которая продолжает использовать его для продуктов вроде Nutella.

Большинство предприятий почти полностью отказались от пальмового масла и перешли на подсолнечное и рапсовое. Однако с 2022 года использование пальмового масла возродилось, главным образом из-за сложности с поставками и рост цен на это масло. В результате промышленность снова стала использовать пальмовое масло, а в Италии правительство разрешило временно заменять указание типа масла в продуктах общим термином "растительные масла", чтобы иметь возможность добавлять разные виды масла, особенно пальмовое, пишет lindipendente.

На сегодняшний день на рынке остаются некоторые продукты питания, содержащие пальмовое масло. Среди них можно назвать мороженое в бисквите, спреды из лесного ореха, заправочные и готовые соусы и т.д. Время покажет истинные намерения отрасли: будут ли компании действовать во благо общества или руководствоваться лишь экономическими интересами. Стоит отметить, что пальмовое масло приносит промышленности большую прибыль, чем подсолнечное или сливочное масло, ведь оно стоит в 3-4 раза дешевле этих альтернатив.

 

 

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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