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6,5 миллионов тонн в год: где производят больше всего сыра на планете

3:01
Экономика

Говоря о сыре, невозможно не подумать о Франции. С её впечатляющими 1200 зарегистрированными сортами, страна действительно считается мировым эталоном в области сыроделия. Комте, Рокфор, Сен-Нектер, Реблошон, Маруай, Камамбер, Бри, Кантал, Сен-Фелисьен, Брийа-Саварен, Мон д'Ор, Бофор, Мюнстер… Французские сыры покоряют тонкими вкусами, богатством текстур и, конечно же, традициями, уходящими вглубь веков. Многие из них изготавливаются из сырого молока, что уже стало визитной карточкой французского качества.

Сливочный сыр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сливочный сыр

И всё же, несмотря на блистательную репутацию и внушительные 1,8 миллиона тонн сыра в год, Франция — не крупнейший производитель сыра в мире.

Кто же впереди

Даже в Европе Франция уступает первую строчку. Лидирует Германия, ежегодно производящая около 2,5 миллиона тонн. Пусть немецкие сыры не столь популярны за пределами страны (вспомним хотя бы Allgäuer Bergkäse или Altenburger Ziegenkäse), но страна с её масштабным сельским хозяйством и передовыми производственными мощностями прочно заняла лидерство в европейской сырной индустрии.

Италия с её легендарной моцареллой, пармезаном и горгонзолой замыкает тройку европейских лидеров. Многовековые традиции и защищённые наименования делают итальянский сыр любимцем гурманов по всему миру.

Нидерланды, производящие около 930 000 тонн сыра в год, прославились на весь мир своим гаудой и эдамом. Но даже самые выдающиеся европейские страны не добираются до вершины мирового рейтинга.

Лидер — по ту сторону Атлантики

Чтобы найти главного производителя сыра на планете, придётся отправиться в США. Да, именно Соединённые Штаты занимают первое место, выпуская более 6,5 миллиона тонн сыра ежегодно.

Правда, с французским шедевром это имеет мало общего. Большинство американских сыров — пастеризованные, промышленно переработанные продукты, часто расфасованные в пластиковые упаковки. Blue Cheese, Cheddar, Cream Cheese, Monterey Jack — и, конечно, плавленые ломтики для бургеров или тёртые смеси для пиццы — всё это производится в огромных объёмах, подчёркивая культ количества.

Поводов для тревоги нет. Независимо от того, как завершится очередная торговая "сыро-налоговая" драма между США и ЕС, французские сыры - приготовленные с любовью, по старинным рецептам и с уважением к традиции — вряд ли уступят место на столах гурманов. Это не просто еда, это часть культурного наследия, искусство, которое живёт в каждом кусочке Камамбера или капельке Рокфора.

Уточнения

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], , официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов, Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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