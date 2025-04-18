Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок
От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение
Ошеломляющее открытие! Почему углеродистые метеориты избегают Землю
Бренды — не главное! Пять приёмов, чтобы выглядеть “дорого” за копейки
Как же понимать то, что делается Соединенными Штатами в действительности?.. — писала газета Труд 19 апреля 1961 года
Крым — Россия: Америка готова пойти на признание ради мира
Ошибки при поливе свёклы: как избежать жёстких корнеплодов

Какао, кофе, сахар, ваниль: как любимые продукты разрушают природу и нарушают права человека

3:37
Экономика

Исследование, проведённое кооперативом BASIC по заказу Max Havelaar France, Института Веблена и Greenpeace France, показало: 13 основных агропромышленных цепочек поставок, по которым Франция импортирует продукты питания, оказывают сильное разрушительное воздействие на окружающую среду и права человека в странах происхождения.

Две чашки кофе
Фото: unsplash.com by PICSELI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две чашки кофе

Лакомства с горьким следом

Какао, соя, пальмовое масло, ваниль, сахар из тростника, рис и кофе — эти продукты, по данным исследования, сопряжены не только с обезлесением и загрязнением вод, но и с системными нарушениями прав работников, включая детский и принудительный труд, а также крайне низкий уровень доходов производителей.

BASIC — специализированная кооперативная структура, анализирующая влияние моделей потребления и производства на общество и экологию. В новой работе исследованы социально-экономические (условия труда, уровень жизни) и экологические (климат, вода, биоразнообразие) последствия агроимпорта Франции.

Каждая цепочка получила оценку от 0 до 21 по уровню воздействия. Вот рейтинг самых проблемных продуктов:

  • Какао - 14 баллов

  • Соя - 13

  • Пальмовое масло - 12

  • По 11 баллов: ваниль, тростниковый сахар, рис, кофе

  • По 7: авокадо, апельсиновый сок

  • По 6: кешью, помидоры, чай

  • Бананы - 5

Где права человека под угрозой

Шесть цепочек — какао, ваниль, рис, пальмовое масло, тростниковый сахар и кофе — ассоциируются с детским трудом, принудительным трудом и недостойной оплатой. В этих отраслях работники получают менее 60% от необходимого для достойной жизни дохода .

Какао, соя и кофе — тройка лидеров по выбросам парниковых газов, а также по показателям загрязнения воды и масштабов обезлесения. Особенно выделяются какао и соя — они разрушают леса Западной Африки и Бразилии, вытесняя биоразнообразие.

Соя, рис и апельсиновый сок требуют особенно много "голубой воды" - то есть воды, забираемой из рек, озёр и подземных источников. Такие культуры оказывают сильное давление на водные ресурсы, особенно в засушливых регионах.

Одна из самых тревожных оценок: в производстве какао в странах Западной Африки заняты около 1,5 миллионов детей, трудящихся в опасных условиях. Принудительный труд наиболее широко распространён в производстве ванили, тростникового сахара и пальмового масла.

Как отметили в Ньюсинфо, несмотря на высокую рентабельность этих продуктов для транснациональных компаний, производители остаются в условиях хронической бедности. Особенно это касается таких отраслей, как ваниль, сахар и пальмовое масло.

Что предлагают эксперты

Организации Greenpeace, Max Havelaar France и Институт Веблена требуют от европейских властей строгого и немедленного применения экологических и социальных регламентов - в частности, по борьбе с обезлесением (RDUE), по корпоративной ответственности (CS3D) и по запрету принудительного труда. Также они призывают:

  • отказаться от соглашения ЕС-Меркосур, которое называют противоречащим климатическим и социальным целям Европы;

  • активно поддерживать сертификацию устойчивых, справедливых и экологичных поставокпродовольствия во Францию.

Уточнения

«Гринпи́с» (англ. Greenpeace — «зелёный мир») — международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью
Шоу-бизнес
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Крым — Россия: Америка готова пойти на признание ради мира
Ошибки при поливе свёклы: как избежать жёстких корнеплодов
Какао, кофе, сахар, ваниль: как любимые продукты разрушают природу и нарушают права человека
Картофель и простуда: привычный ритуал, который может закончиться плохо
Металлический звон после запуска двигателя может закончиться дорого — но не сразу
Рим снова у воды: заброшенная свалка стала местом для прогулок на берегу Тибра
Белый цвет против крылатых захватчиков: как защитить балкон от голубей
Творожная пасха по-монастырски: десерт, который не стыдно подать на царский стол
Что кладёшь — то и вырастет: как не испортить компостную яму
Обнаженных тел у меня нет: жена Петросяна записала гневное видео
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.