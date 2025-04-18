Какао, кофе, сахар, ваниль: как любимые продукты разрушают природу и нарушают права человека

3:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, проведённое кооперативом BASIC по заказу Max Havelaar France, Института Веблена и Greenpeace France, показало: 13 основных агропромышленных цепочек поставок, по которым Франция импортирует продукты питания, оказывают сильное разрушительное воздействие на окружающую среду и права человека в странах происхождения.

Фото: unsplash.com by PICSELI, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две чашки кофе

Лакомства с горьким следом

Какао, соя, пальмовое масло, ваниль, сахар из тростника, рис и кофе — эти продукты, по данным исследования, сопряжены не только с обезлесением и загрязнением вод, но и с системными нарушениями прав работников, включая детский и принудительный труд, а также крайне низкий уровень доходов производителей.

BASIC — специализированная кооперативная структура, анализирующая влияние моделей потребления и производства на общество и экологию. В новой работе исследованы социально-экономические (условия труда, уровень жизни) и экологические (климат, вода, биоразнообразие) последствия агроимпорта Франции.

Каждая цепочка получила оценку от 0 до 21 по уровню воздействия. Вот рейтинг самых проблемных продуктов:

Какао - 14 баллов

Соя - 13

Пальмовое масло - 12

По 11 баллов: ваниль , тростниковый сахар , рис , кофе

По 7: авокадо , апельсиновый сок

По 6: кешью , помидоры , чай

Бананы - 5

Где права человека под угрозой

Шесть цепочек — какао, ваниль, рис, пальмовое масло, тростниковый сахар и кофе — ассоциируются с детским трудом, принудительным трудом и недостойной оплатой. В этих отраслях работники получают менее 60% от необходимого для достойной жизни дохода .

Какао, соя и кофе — тройка лидеров по выбросам парниковых газов, а также по показателям загрязнения воды и масштабов обезлесения. Особенно выделяются какао и соя — они разрушают леса Западной Африки и Бразилии, вытесняя биоразнообразие.

Соя, рис и апельсиновый сок требуют особенно много "голубой воды" - то есть воды, забираемой из рек, озёр и подземных источников. Такие культуры оказывают сильное давление на водные ресурсы, особенно в засушливых регионах.

Одна из самых тревожных оценок: в производстве какао в странах Западной Африки заняты около 1,5 миллионов детей, трудящихся в опасных условиях. Принудительный труд наиболее широко распространён в производстве ванили, тростникового сахара и пальмового масла.

Как отметили в Ньюсинфо, несмотря на высокую рентабельность этих продуктов для транснациональных компаний, производители остаются в условиях хронической бедности. Особенно это касается таких отраслей, как ваниль, сахар и пальмовое масло.

Что предлагают эксперты

Организации Greenpeace, Max Havelaar France и Институт Веблена требуют от европейских властей строгого и немедленного применения экологических и социальных регламентов - в частности, по борьбе с обезлесением (RDUE), по корпоративной ответственности (CS3D) и по запрету принудительного труда. Также они призывают:

отказаться от соглашения ЕС-Меркосур , которое называют противоречащим климатическим и социальным целям Европы;

активно поддерживать сертификацию устойчивых, справедливых и экологичных поставокпродовольствия во Францию.

Уточнения

«Гринпи́с» (англ. Greenpeace — «зелёный мир») — международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.



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