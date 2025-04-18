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Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России

1:24
Экономика

Летом 2025 года ООО "АСВА" (50% принадлежит АО "Астон") запустит новый завод в Азовском районе Ростовской области. Это будет первый в России монокультурный завод по переработке льна.

Поле льна
Фото: Freepik by jcomp
Поле льна

Сейчас идут завершающие работы: монтаж, испытания линии отжима масла запустят уже с 22 апреля. После этого начнутся пуско-наладочные работы, и в июне пройдет итоговая комиссия Госстройнадзора. А в августе завод планируют официально запустить.

Первый заместитель главы региона Алексей Господарев говорит, что интерес к масличному льну растет — это очень выгодная культура, которая хорошо подходит для севооборота и приносит хороший доход. Новый завод обеспечит спрос не только в Ростове, но и в регионах юга, Центральной России и Поволжье — фермеры смогут сбывать свою продукцию на рынке легче.

Первый в стране монокультурный завод — он будет перерабатывать лен и производить льняное масло и жмых. Эти продукты отлично впишутся в лакокрасочную промышленность, животноводство и аквакультуру. Большая часть продукции пойдет на экспорт, ведь завод рассчитан на быструю отгрузку — грузить теплоходы с грузом до 6 тысяч тонн можно за два дня, передает "Интерфакс".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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