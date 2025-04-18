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Злостные должники под прицелом? Как 2,3 триллиона рублей распиливают финансовую стабильность

1:44
Экономика

На одного должника в России приходится примерно три кредитных договора.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

По данным НБКИ, просроченные кредиты и микрозаймы — это 2,3 триллиона рублей. Из них больше половины — микрозаймы (примерно 47%), чуть меньше — потребкредиты (29%) и кредитные карты (22%). А вот автокредиты и ипотека — почти без просрочек, менее 1%.

Самые "злостные" должники — это те, у кого больше десяти просрочек! Более миллиона россиян уже признаны банкротами, а у Центробанка — рекордные 95 млрд рублей просроченной ипотеки за прошлый год.

С 1 марта более 10 миллионов человек решили не брать кредиты и микрозаймы, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, но чаще помогают коллегам.

Теперь 19% опрошенных готовы одолжить деньги родственникам, 18% — друзьям, а 8% — коллегам. При этом 46% никому не дают взаймы. Интересно, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество тех, кто в первую очередь помогает родным и друзьям, а увеличилось число тех, кто помогает сослуживцам "перехватить до зарплаты".

Что касается сумм, то в среднем россияне готовы одолжить 19 тысяч рублей родственнику, 14,5 тысячи другу и 8,2 тысячи коллеге. Эти суммы немного выросли по сравнению с прошлым годом: тогда родственнику давали 18 тысяч рублей, другу — 14, а коллеге — 8 тысяч.

 

Уточнения

Микрокредитова́ние (англ. microcredit) — один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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