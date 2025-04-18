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Почему 500 евро могут исчезнуть из обращения? Судьба высоких номиналов

0:46
Экономика

Купюру в 500 евро уже давно не печают. Основная причина — борьба с фальшивками и нелегальными переводами.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евро

Чем меньше высоких номиналов — тем сложнее их подделывать. 500 евро уже больше 10 лет как не выпускают, но банкноты продолжают оставаться платежным средством. 200 евро тоже планируют постепенно убрать. Поэтому тенденция сделать деньги более безопасными и контролируемыми исключит возможности для контрабанды или мошенничества.

В этом смысле электронные деньги проще контролировать. Евросоюз работает в этом направлении. Однако бумажными деньгами пользуются многие люди, и не все готовы сразу перейти на электронные версии, пишет newsbomb.

Уточнения

Номинальная стоимость — обозначение стоимости ценных бумаг, денег, знаков почтовой оплаты (установленная стоимость).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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