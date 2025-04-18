Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США

Япония и Китай — главные держатели казначейских облигаций, долга США.
Япония имеет самые крупные запасы и даже увеличила их на 4% — до примерно 1126 миллиардов долларов. Китай тоже не отстает — добавил ещё 3%, теперь у него около 784 миллиардов долларов, и он остается вторым по величине иностранным владельцем.
Общий объем иностранного долга по казначейским облигациям на конец февраля достиг почти 8,8 триллионов долларов. Есть предположение среди экспертов, что Китай и Япония могут продать часть своих облигаций, особенно после того, как Дональд Трамп ввел новые пошлины.
Китай чувствует давление, но у него есть ответные пошлины. А Япония пока не вводила новых мер — она в ожидании переговоров с Трампом, пишет investing.
Ценные бумаги Казначейства США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.