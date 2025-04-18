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Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США

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Экономика

Япония и Китай — главные держатели казначейских облигаций, долга США. 

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Япония имеет самые крупные запасы и даже увеличила их на 4% — до примерно 1126 миллиардов долларов. Китай тоже не отстает — добавил ещё 3%, теперь у него около 784 миллиардов долларов, и он остается вторым по величине иностранным владельцем.

Общий объем иностранного долга по казначейским облигациям на конец февраля достиг почти 8,8 триллионов долларов. Есть предположение среди экспертов, что Китай и Япония могут продать часть своих облигаций, особенно после того, как Дональд Трамп ввел новые пошлины.

Китай чувствует давление, но у него есть ответные пошлины. А Япония пока не вводила новых мер — она в ожидании переговоров с Трампом, пишет investing.

Уточнения

Ценные бумаги Казначейства США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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