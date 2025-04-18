Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место в Бразилии, где счастье подают с джемом и тишиной
Старое авто за бесценок, навязки в нагрузку: что скрывает схема Trade-In
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Кто станет чемпионом России по скалолазанию 2025 года, определят в Перми
Олеся Малибу об эскорте на вечеринках с шейхами: со мной это сделали и не заплатили
Нейтральный приём с радикальным эффектом: вьюнок не переживает такой почвы
Энергетический монстр микромира: бактерия, которую видно глазом
Психолог объяснила феномен популярности Ольги Бузовой
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа

Китай готов к диалогу с США: важное условие для переговоров

Экономика

По информации некоторых источников, Китай готов вести переговоры с США при определенных условиях.

Си Цзиньпин
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпин

Как известно, Дональд Трамп приостановил на 90 дней тарифы на импорт из нескольких стран, кроме Китая, повысив их на 145%. Китай в ответ тоже ввел ответные меры.

Важное условие для переговоров — обсуждение ситуации с Тайванем и санкциями. Китай обвинил Тайвань в служении интересам США.

После паузы в тарифах биткоин набрал обороты и достиг отметки в 73 000 долларов, пишет criptonoticias.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается совершить государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Участники этих переговоров находятся в поисках взаимоприемлемых решений, которые принесут выгоду всем сторонам.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Украине не понравится: Запад решил конфликт на Украине неожиданным образом
Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства
Депутат на удалёнке: как Носик управлял округом с территории Украины
Фальшивая Пасха и маскарад в рясах: священник обрушился на ПЦУ
111 "чуваков" за интервью: Марк Эйдельштейн установил новый стиль общения
Мышцы растут быстрее: вот что добавляют в рацион тренеры
Цена войны: назван ответ на причину затягивания конфликта
В Московском Молодежном Театре покажут сказку-раскраску
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Сверлил катализатор — теперь сверлю мотор: народные лайфхаки в деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.