Китай готов к диалогу с США: важное условие для переговоров

По информации некоторых источников, Китай готов вести переговоры с США при определенных условиях.
Как известно, Дональд Трамп приостановил на 90 дней тарифы на импорт из нескольких стран, кроме Китая, повысив их на 145%. Китай в ответ тоже ввел ответные меры.
Важное условие для переговоров — обсуждение ситуации с Тайванем и санкциями. Китай обвинил Тайвань в служении интересам США.
После паузы в тарифах биткоин набрал обороты и достиг отметки в 73 000 долларов, пишет criptonoticias.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается совершить государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Участники этих переговоров находятся в поисках взаимоприемлемых решений, которые принесут выгоду всем сторонам.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.