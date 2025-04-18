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Кубинцы нервничают: доллар может вырасти на 4,8%

Экономика

Доллар США оценивается в 363 кубинских песо (CUP), что немного выше, чем накануне, благодаря небольшому росту.

Куба
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куба

За последние сутки доллар оставался стабильным на этом уровне, однако аналитики считают, что он может вырасти ещё на 2,5-4,8%, что позволит ему достичь уровня между 364 и 372 CUP.

Для кубинцев это не просто сухие цифры. Каждый рост курса валют серьезно отражается на их жизни, так как многие из них зависят от иностранной валюты для покупки необходимых товаров и услуг, особенно в условиях дефицита и инфляции.

Поэтому кубинцы продолжают внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации, ведь от этого зависит их будущее и возможность обеспечить себя всем необходимым, пишет cibercuba.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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